Gaziantep’te 'cenazeye neden geldin' kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Video
Gaziantep’in Nizip ilçesinde cenaze namazı sonrası aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
00:15
00:50
Sokak ortasında drift terörü kamerada | Video 30.07.2023 | 17:49
00:41
Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.07.2023 | 12:10
01:22
04:58
04:36
Salih Tuna | Ziyan kafa 29.07.2023 | 16:57
04:22
Mahmut Övür | CHP mi yeni parti mi? 29.07.2023 | 16:55
03:44
Melih Altınok | Ormana site yapalım ama manzaramız bozulmasın 29.07.2023 | 16:52
03:56
09:56
00:50
00:31
01:59
00:15
07:53
03:00
11:05
01:34
00:35
Başkan Erdoğan'dan aşure günü mesajı | Video 28.07.2023 | 15:29