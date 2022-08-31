Video Haber Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video

31.08.2022 | 22:37

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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video 31.08.2022 | 22:37
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu...

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