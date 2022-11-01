Video Haber Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu | Video

01.11.2022 | 17:43

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Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'ın sorumlu düzeyde üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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