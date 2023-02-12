Gaziantep'te, depremde 6 tren devrildi, kayalar raylara düştü | Video
Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. Öte yandan depremin etkisiyle Fevzipaşa Tren İstasyonu yakınında dağdan kopan kayalar raylara düştü.
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