Video Haber Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

05.01.2022 | 16:50

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Gaziantep’te MASAK incelemeleri kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 firmaya düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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