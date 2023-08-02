Gaziantep'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı | Video
Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir polis memuru olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.
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