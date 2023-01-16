Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 2 yaralı | Video
Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.
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