Video Haber Gaziantep'te ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada! | Video

Gaziantep'te ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada! | Video

Gaziantep'te ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada! | Video
22.10.2020 | 09:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mahmut Övür 'İYİ Parti’deki asıl kavga' 04:21
Mahmut Övür 'İYİ Parti’deki asıl kavga' 22.10.2020 | 11:51
Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini sevinç gözyaşları ile böyle sundu | Video 01:46
Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın kurtuluş haberini sevinç gözyaşları ile böyle sundu | Video 22.10.2020 | 11:14
Son dakika: Adana'da CHP’nin 'Sahra hastanesi kurduk' dediği yerde güzellik fuarı açıldı | Video 02:32
Son dakika: Adana'da CHP’nin 'Sahra hastanesi kurduk' dediği yerde güzellik fuarı açıldı | Video 22.10.2020 | 10:38
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş S-400 test atışları açıklaması | Video 01:05
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş S-400 test atışları açıklaması | Video 22.10.2020 | 10:24
Kamyonet kasasında tavla oynamak pahalıya patladı | Video 00:20
Kamyonet kasasında tavla oynamak pahalıya patladı | Video 22.10.2020 | 10:00
Bursa'da kaza anı kamerada... Hiç frene basmadı | Video 00:50
Bursa'da kaza anı kamerada... Hiç frene basmadı | Video 22.10.2020 | 09:58
Marmaris’ten çaldıkları kolilerce sigara ile kaçtılar, İzmir’de yakalandılar...Hırsızlık anları kamerada | Video 02:08
Marmaris’ten çaldıkları kolilerce sigara ile kaçtılar, İzmir’de yakalandılar...Hırsızlık anları kamerada | Video 22.10.2020 | 09:56
Gaziantep'te ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada! | Video 05:38
Gaziantep'te ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada! | Video 22.10.2020 | 09:54
CHP’nin 'sahra hastanesi' yalanında büyük komedi | Video 01:45
CHP’nin 'sahra hastanesi' yalanında büyük komedi | Video 22.10.2020 | 08:34
Son dakika! Oruç Reis için yeni Navtex ilanı | Video 01:23
Son dakika! Oruç Reis için yeni Navtex ilanı | Video 22.10.2020 | 01:29
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ operasyonu | Video 01:39
Son dakika! İstanbul’da DEAŞ operasyonu | Video 22.10.2020 | 01:16
Eski İYİ Parti başkan yardımcısından şok iddia CHP ve İYİ Parti gizli anayasa planladı | Video 06:29
Eski İYİ Parti başkan yardımcısından şok iddia "CHP ve İYİ Parti gizli anayasa planladı" | Video 21.10.2020 | 22:55
İşte CHP ve İYİ Parti’nin kabarık FETÖ dosyaları! Deşifre edenler ihraç ediliyor | Video 02:59
İşte CHP ve İYİ Parti’nin kabarık FETÖ dosyaları! Deşifre edenler ihraç ediliyor | Video 21.10.2020 | 22:17
Son dakika! 21 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video 01:27
Son dakika! 21 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video 21.10.2020 | 19:56
Ailesinden 5 kişi şehit düşen Azerbaycanlı Teymur Serkarov'dan A Haber'e yürek burkan açıklamalar | Video 03:35
Ailesinden 5 kişi şehit düşen Azerbaycanlı Teymur Serkarov'dan A Haber'e yürek burkan açıklamalar | Video 21.10.2020 | 19:08
A Haber Jandarma zırhlı araç eğitimini görüntüledi ­| Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor? | Video 08:01
A Haber Jandarma zırhlı araç eğitimini görüntüledi ­| Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor? | Video 21.10.2020 | 19:08
Başkan Erdoğan'dan 2053 vizyonu vurgusu! Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak? | Video 08:05
Başkan Erdoğan'dan 2053 vizyonu vurgusu! Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak? | Video 21.10.2020 | 19:02
Şebnem Bursalı 'KKTC - Türkiye el ele' 04:21
Şebnem Bursalı 'KKTC - Türkiye el ele' 21.10.2020 | 16:59
Bursa'da 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı... | Video 03:07
Bursa'da 600 polisle şok baskın! Çete üyesi 10 kişi tutuklandı... | Video 21.10.2020 | 16:03
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması! Vatandaşlar risk durumunu nasıl öğrenecek? | Video 01:50
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması! Vatandaşlar risk durumunu nasıl öğrenecek? | Video 21.10.2020 | 16:19

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, internet kafenin girişine çarparak devrildi. Kazada, internet kafenin önünde oturan Mustafa Özzorlu ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA