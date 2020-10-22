Gaziantep'te ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada! | Video

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, internet kafenin girişine çarparak devrildi. Kazada, internet kafenin önünde oturan Mustafa Özzorlu ile yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.