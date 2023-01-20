Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video
Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan yasadışı bahis operasyonunda 16 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yasadışı bahisle 25 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
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