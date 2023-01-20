Gaziantep'te yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı | Video

Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan yasadışı bahis operasyonunda 16 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yasadışı bahisle 25 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.