Gaziosmanpaşa’daki patlama anı güvenlik kamerasında | Video

Gaziosmanpaşa’da 4 katlı bir apartmanda bulunan dairede meydana gelen patlama, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, patlamanın etkisiyle dairede bulunan eşyaların çevreye saçıldığı ve vatandaşların kaçıştığı görülüyor.