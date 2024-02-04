Gazze'de can kaybı 27 bin 365’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 121 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 365’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 630’a yükseldi.