Gazze’de can kaybı 29 bin 195’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 29 bin 195 kişinin hayatını kaybettiği, 69 bin 170 kişinin ise yaralandığı açıklandı.