Video Haber Gebze’de zincirleme kaza, yaralılar var | Video
Gebze’de zincirleme kaza, yaralılar var | Video

Gebze’de zincirleme kaza, yaralılar var | Video

26.04.2023 | 18:15

Kocaeli’de D-100 Gebze geçişinde çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Olay yerine varan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gebze’de zincirleme kaza, yaralılar var | Video 00:37
Gebze’de zincirleme kaza, yaralılar var | Video 26.04.2023 | 18:15
Rusya’da yangın: 1 ölü, 659 kişi evsiz kaldı | Video 04:14
Rusya'da yangın: 1 ölü, 659 kişi evsiz kaldı | Video 26.04.2023 | 17:58
Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! Akşener’den tam destek: Beyefendi biri | Video 00:15
Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! Akşener'den tam destek: "Beyefendi biri" | Video 26.04.2023 | 16:56
Melih Altınok | O gün geldiğinde... 03:53
Melih Altınok | O gün geldiğinde... 26.04.2023 | 16:46
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri… Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı? | Video 10:13
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri… Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı? | Video 26.04.2023 | 16:07
Millet İttifakına Afyonkarahisar’da soğuk duş! | Video 01:11
Millet İttifakına Afyonkarahisar’da soğuk duş! | Video 26.04.2023 | 15:57
Milli Savunma Bakanı Akar, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Little ile görüştü | Video 00:33
Milli Savunma Bakanı Akar, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Little ile görüştü | Video 26.04.2023 | 15:15
Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video 15:17
Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video 26.04.2023 | 14:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz söz verirsek yaparız | Video 39:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Biz söz verirsek yaparız" | Video 26.04.2023 | 14:33
Dilek Güngör | Togg’a ucuz kredi: Ayda 3 bin TL cepte 03:32
Dilek Güngör | Togg'a ucuz kredi: Ayda 3 bin TL cepte 26.04.2023 | 14:17
İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk 11’i... Şampiyonlar ligi kadrosunda kimler var? | Video 03:02
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'i... Şampiyonlar ligi kadrosunda kimler var? | Video 26.04.2023 | 13:50
Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim 03:36
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim 26.04.2023 | 11:49
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2023:Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama | Video 01:27
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2023:Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama | Video 26.04.2023 | 11:09
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek | Video 05:03
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek | Video 26.04.2023 | 10:40
Silahlı eğitim alıp Milletvekili adayı oldu! Adresinde gözaltına aldılar | Video 00:12
Silahlı eğitim alıp Milletvekili adayı oldu! Adresinde gözaltına aldılar | Video 26.04.2023 | 10:46
Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaflar yoğun ilgi gösterdi | Video 01:30
Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaflar yoğun ilgi gösterdi | Video 26.04.2023 | 10:30
Sadece Nisan’da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı | Video 02:43
Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı | Video 26.04.2023 | 09:50
Ömer Çelik açıkladı: Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu gayet iyi | Video 04:56
Ömer Çelik açıkladı: "Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu gayet iyi" | Video 26.04.2023 | 09:23
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi! Bakan Akar’dan kritik açıklama | Video 03:38
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama | Video 26.04.2023 | 09:06
Başkan Erdoğan: Karadeniz gazının tüm vatandaşlarıma yansıması çok farklı olacak | Video 12:30
Başkan Erdoğan: "Karadeniz gazının tüm vatandaşlarıma yansıması çok farklı olacak" | Video 26.04.2023 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA