Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım iyileşti, dansözlü eğlenceye katıldı | Video

Çanakkale İl Başkanı olduğu dönemde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada baskından kaçarken kolunu kıran, bir başka kumar baskınında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlarken ayağı kıran Hüseyin Yıldırım'ın iyileştiği öğrenildi. Kumar baskınlarının ardından Gelecek Partisi Genel Merkezi İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirilen Hüseyin Yıldırım'ın, dün gece Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir otelde dansözlü eğlenceye katıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Yıldırım'ın, dansözün göğsüne para taktığı öğrenildi.