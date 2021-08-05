Video Haber Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım iyileşti, dansözlü eğlenceye katıldı | Video

Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım iyileşti, dansözlü eğlenceye katıldı | Video

Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım iyileşti, dansözlü eğlenceye katıldı | Video
05.08.2021 | 01:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım iyileşti, dansözlü eğlenceye katıldı | Video 01:10
Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım iyileşti, dansözlü eğlenceye katıldı | Video 05.08.2021 | 01:24
Son dakika! Muğla’da alevler termik santrale sıçradı! A Haber muhabiri olay yerinden anbean aktardı | Video 07:08
Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı! A Haber muhabiri olay yerinden anbean aktardı | Video 04.08.2021 | 23:17
Başkan Erdoğan’dan ’yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim’ diyen CHP’li Engin Altay’a cevap | Video 01:33
Başkan Erdoğan'dan 'yanan yerlerde helikopter gördüysem namerdim' diyen CHP'li Engin Altay'a cevap | Video 04.08.2021 | 23:24
Başkan Erdoğan’dan Türk sporcuların Olimpiyatlardaki başarıları hakkında açıklama | Video 09:23
Başkan Erdoğan’dan Türk sporcuların Olimpiyatlardaki başarıları hakkında açıklama | Video 04.08.2021 | 23:07
Başkan Erdoğan: Beni en çok duygulandıran gözlerinde umutsuzluk yoktu! | Video 06:50
Başkan Erdoğan: Beni en çok duygulandıran gözlerinde umutsuzluk yoktu! | Video 04.08.2021 | 22:54
Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz | Video 03:27
Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz | Video 04.08.2021 | 22:49
Dünya orman yangınlarıyla boğuşuyor! Başkan Erdoğan’dan konuyla ilgili önemli açıklamalar | Video 02:14
Dünya orman yangınlarıyla boğuşuyor! Başkan Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar | Video 04.08.2021 | 22:44
Başkan Erdoğan cevapladı: Aşısızlara kısıtlama gelir mi? | Video 05:38
Başkan Erdoğan cevapladı: Aşısızlara kısıtlama gelir mi? | Video 04.08.2021 | 22:35
Başkan Erdoğan: Yalanlarla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? | Video 07:13
Başkan Erdoğan: Yalanlarla bizi yıkacaklarını mı zannediyorlar? | Video 04.08.2021 | 22:22
Orman yangınlarında terör örgütü izi! Başkan Erdoğan: Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız | Video 04:44
Orman yangınlarında terör örgütü izi! Başkan Erdoğan: Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız | Video 04.08.2021 | 22:29
Başkan Erdoğan’dan ’yanan alanlar turizme açılacak’ iddiasına net cevap! | Video 06:02
Başkan Erdoğan'dan 'yanan alanlar turizme açılacak' iddiasına net cevap! | Video 04.08.2021 | 21:59
Başkan Erdoğan açıkladı: Afetzedelere nasıl destek olunacak? | Video 01:51
Başkan Erdoğan açıkladı: Afetzedelere nasıl destek olunacak? | Video 04.08.2021 | 21:50
Başkan Erdoğan: Yalan estiriliyor, şu an bölgede 20 uçak var | Video 00:47
Başkan Erdoğan: Yalan estiriliyor, şu an bölgede 20 uçak var | Video 04.08.2021 | 21:38
Başkan Erdoğan açıkladı: 187 yangın çıktı, şu anda 15 noktada yangın devam ediyor | Video 01:49
Başkan Erdoğan açıkladı: 187 yangın çıktı, şu anda 15 noktada yangın devam ediyor | Video 04.08.2021 | 21:36
Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama! Yangınlarla mücadelede yeni uçaklar geliyor | Video 23:44
Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama! Yangınlarla mücadelede yeni uçaklar geliyor | Video 04.08.2021 | 20:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 06:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 04.08.2021 | 20:52
SON DAKİKA | 4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:45
SON DAKİKA | 4 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 04.08.2021 | 20:42
Korku dolu anlar! Denizde faciadan dönüldü | Video 00:47
Korku dolu anlar! Denizde faciadan dönüldü | Video 04.08.2021 | 18:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti | Video 00:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti | Video 04.08.2021 | 18:39
Son dakika: Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı | Video 01:33
Son dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı | Video 04.08.2021 | 18:24

Çanakkale İl Başkanı olduğu dönemde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada baskından kaçarken kolunu kıran, bir başka kumar baskınında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlarken ayağı kıran Hüseyin Yıldırım'ın iyileştiği öğrenildi. Kumar baskınlarının ardından Gelecek Partisi Genel Merkezi İdari ve Mali Başkanlığı'nda görevlendirilen Hüseyin Yıldırım'ın, dün gece Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir otelde dansözlü eğlenceye katıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Yıldırım'ın, dansözün göğsüne para taktığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA