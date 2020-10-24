Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilk kez yayınlanan görüntüleri! Taksim'de sokak sanatçılığı yapmış... | Video

Son günlerde magazin dünyasında konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin Taksim'de sokak sanatçılığı yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıları, davranışları, açıklamaları ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin İstiklal Caddesi'nde kalabalık karşısında "Gesi Bağları" türküsünü söylediği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.