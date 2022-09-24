Gençler Başkan Erdoğan'a özel pankart hazırladı: "Çok rahat çok profesyonel" | Video

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katıldı. Başkan Erdoğan burada "Bugün bir kampanya başlatıyoruz. Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de biz oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bu artışı gençlere borçluyuz. Biz gençlere inanıyoruz." dedi.