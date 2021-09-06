Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi’nin, ilk defa oy kullanacak seçmenlerle ilgili kurduğu birimde tüm Türkiye’den katılım sağlanan İstanbul Tuzla’da Gökçetepe Tabiat Parkı’nda gerçekleşen Eğitim Kampını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı besteyi, cep telefonu aracılığıyla Erdoğan’a dinletti.