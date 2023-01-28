Gençler talep etti; Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı | Video 28.01.2023 | 11:34 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta gençlerle buluşmasında talepler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Bahçesi'nde AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen programda gençlerle buluşan Bakan Kirişci, yaklaşık 2 saat süren programın sonunda gelen talepler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.Telefon görüşmesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta yapacağımız toplu açılış ve mitingimizin çok çok farklı olacağını biliyorum. Denizli'de de toplu açılışlar yapacağız. Denizli mitingimizi yapacağız ve bu şekilde peyderpey artık 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki Kahramanmaraş adeta bu işin tacını partimize takacak. Böylece biz geleceğe yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam" diye konuştu.Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kirişci, gençlerin sözünü Erdoğan'a iletti.