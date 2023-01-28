Gençler talep etti; Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı | Video
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta gençlerle buluşmasında talepler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
Telefon görüşmesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta yapacağımız toplu açılış ve mitingimizin çok çok farklı olacağını biliyorum. Denizli'de de toplu açılışlar yapacağız. Denizli mitingimizi yapacağız ve bu şekilde peyderpey artık 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki Kahramanmaraş adeta bu işin tacını partimize takacak. Böylece biz geleceğe yürüyeceğiz. Durmak yok yola devam" diye konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kirişci, gençlerin sözünü Erdoğan'a iletti.
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