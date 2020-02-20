Gezi kalkışması nasıl örgütlendi? İşte Gezi'de rol alan provokatörlerden biri! | Video
Gezi olaylarından skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Gezi kalkışması sırasında provokatör bir kadının farklı grupların yanına giderek onları örgütlediği görüntüler olayların nasıl yaşandığını gözler önüne seriyor.
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