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"Gıda bankacılığı ile gıda israfını engelleyeceğiz" | Video 29.04.2020 | 15:22
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İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmet Aral, A Para canlı yayınında; Türkiye’de gıda israfını değerlendirerek, bu israfın önüne geçmek için uyguladıkları projeleri anlattı. Aral, gıda israfının önüne geçmek için gıda bankacılığını yaygınlaştıracaklarını söyledi. İşte Aral’ın o açıklamaları...