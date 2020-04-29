Video Haber "Gıda bankacılığı ile gıda israfını engelleyeceğiz" | Video

"Gıda bankacılığı ile gıda israfını engelleyeceğiz" | Video

29.04.2020 | 15:22
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İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmet Aral, A Para canlı yayınında; Türkiye’de gıda israfını değerlendirerek, bu israfın önüne geçmek için uyguladıkları projeleri anlattı. Aral, gıda israfının önüne geçmek için gıda bankacılığını yaygınlaştıracaklarını söyledi. İşte Aral’ın o açıklamaları...

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