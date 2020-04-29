"Gıda bankacılığı ile gıda israfını engelleyeceğiz" | Video

İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmet Aral, A Para canlı yayınında; Türkiye’de gıda israfını değerlendirerek, bu israfın önüne geçmek için uyguladıkları projeleri anlattı. Aral, gıda israfının önüne geçmek için gıda bankacılığını yaygınlaştıracaklarını söyledi. İşte Aral’ın o açıklamaları...