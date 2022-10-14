Video Haber Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı | Video
Giresun'da yayanın

Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı | Video

14.10.2022 | 19:28

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Giresun'da yolun karşısına geçen yayanın çarptığı otomobilin sürücüsü, yaşadıklarını anlattı.

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