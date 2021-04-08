Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Dünyada ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 08.04.2021 | 22:41
00:21
Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video 08.04.2021 | 21:39
00:46
Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El-Sabah'ı kabul etti | Video 08.04.2021 | 19:56
00:45
Başkan Erdoğan şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile görüştü | Video 08.04.2021 | 19:53
00:25
01:36
00:57
00:53
02:26
01:19
Son dakika! Emekli amiraller için ek süre talebi | Video 08.04.2021 | 17:16
00:25
Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video 08.04.2021 | 17:03
04:22
Mahmut Övür | ABD Büyükelçiliği, Montrö için kimlerle görüştü? 08.04.2021 | 15:56
05:54
04:19
Okan Müderrisoğlu | Asli gündem mi demiştiniz! 08.04.2021 | 14:38
05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
05:01
Yavuz Donat | Manşet... Şehzadeler şehrinden 08.04.2021 | 11:54
02:55
Haşmet Babaoğlu | Hepsi sadece vesayetçi! 08.04.2021 | 11:49
02:19
03:44
Engin Ardıç | Saltanat 08.04.2021 | 10:55
İstanbul’da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki Mecisiyeköy istasyonundaki arıza giderilemeyince İstanbullu sosyal medyadan büyük tepki göstermişti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, “İstanbul'u iletişim illüzyonlarıyla yönetebileceğini sanan CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor. Tıkır tıkır işleyen sisteme alışan İstanbullular, inanıyorum ki AK Parti dönemimizde yapılan metroları bile işletemeyen bu beceriksizliğe 2024’te son verecektir” dedi.