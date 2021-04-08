Video Haber Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video

Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video

Göksu: CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor | Video
08.04.2021 | 21:39

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İstanbul’da Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki Mecisiyeköy istasyonundaki arıza giderilemeyince İstanbullu sosyal medyadan büyük tepki göstermişti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, “İstanbul'u iletişim illüzyonlarıyla yönetebileceğini sanan CHP'li İBB Başkanı yüzünden şehir artık S.O.S veriyor. Tıkır tıkır işleyen sisteme alışan İstanbullular, inanıyorum ki AK Parti dönemimizde yapılan metroları bile işletemeyen bu beceriksizliğe 2024’te son verecektir” dedi.

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