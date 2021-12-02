Video Haber Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video
Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video

Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video

02.12.2021 | 11:30

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Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM'de toplandı. Komisyon toplantısında Google temsilcileri bilgilendirme yapacak.

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