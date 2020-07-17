Video Haber Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video
17.07.2020 | 17:07

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Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video 00:20
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Antalya'da kurulan bir semt pazarında genelde önlemlere dikkat edilirken bazı pazarcı esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü. Görüntülendiğini anlayan maskesiz bir esnafın poşeti maske yapması renkli görüntüler oluşturdu.

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