Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video
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Antalya'da kurulan bir semt pazarında genelde önlemlere dikkat edilirken bazı pazarcı esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü. Görüntülendiğini anlayan maskesiz bir esnafın poşeti maske yapması renkli görüntüler oluşturdu.