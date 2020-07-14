Görüntüler Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nden... Kargo işçileri 15 Temmuz'da darbecilere böyle direndi | Video
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Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, darbe girişimine ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. O geceye ait yeni görüntülerin adresi Atatürk Havalimanı... Asker kılığına girmiş FETÖ'cüler ablukaya aldıkları havalimanında sadece orada toplanan vatandaşların değil Türk Hava Yolları personelinin de direnişiyle karşılaştı. İşte o özel görüntülerle 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlar...