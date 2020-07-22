Gram altın ne kadar? Altın fiyatları rekor tazeledi | Video
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Gram altın fiyatları ons altında yaşanan yükselişe bağlı olarak 405 TL seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Ons altında yaşanan yükseliş de devam ediyor. Dün 1.818 dolardan kapanan ons altın bugün 1.840 dolar seviyesine kadar yükseldi.