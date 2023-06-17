Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi yakalandı | Video
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü firari üst düzey mensuplarının yurtdışına firar etme arayışında oldukları bilgileri elde edilmesi üzerine yapılan operasyon sonucu gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriye Cerit yakalandı.
Ayrıca Cerit'in İstanbul ilinde iken terör örgütünün Marmara Bölgesindeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı tespit edildi. Cerit'in yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da ise örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı ortaya çıktı.
Öte yandan örgütün adalet yapılanmasında faaliyet gösteren ve bu nedenle 2017 yılından beri aranan Y.T. ile bu şahsın firari olarak saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen A.C. isimli şüpheli yakalandı.
Y.T.'nin Anayasa Mahkemesinde idari personel olarak görev yaparken, A.C.'nin ise Adliyede İdari İşler Müdürü olarak görev yaparken ihraç edildikleri kaydedildi.
Yapılan 2 ayrı operasyonda yakalanan şüphelilerin yanı sıra, 1 adet sahte kimlik ile 3 bin 300 dolar, 180 avro ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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