Gümüşhane’de işçileri taşıyan servis takla attı: 1 ölü, 7 yaralı | Video
Gümüşhane’de özel bir kireç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.
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