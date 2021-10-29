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OTOMATİK OYNAT
05:31
Günaydın Sohbetleri | Sinan Akçıl & Burcu Kıratlı 29.10.2021 | 11:40
03:01
Haşmet Babaoğlu | Sürdüre sürdüre... 29.10.2021 | 11:52
00:09
Terminalde Cumhuriyet coşkusu | Video 29.10.2021 | 11:09
04:58
Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2021 | 10:30
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Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında büyük yangın | Video 29.10.2021 | 01:40
00:52
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım | Video 28.10.2021 | 23:23
01:29:11
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar | Video 28.10.2021 | 23:24
01:35
01:09
CHP aynı ifadelerin geçtiği 6 tezkereyi onaylamış | Video 28.10.2021 | 21:46
01:30
Başkan Erdoğan, 'Memleket İsterim' şiirini okudu | Video 28.10.2021 | 21:32
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 28.10.2021 | 19:19
00:42
01:55
AK Parti MYK toplandı | Video 28.10.2021 | 18:07
02:14
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 | Video 28.10.2021 | 18:03
04:20
Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin bilinmeyenleri 28.10.2021 | 16:51
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Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, GÜNAYDIN ve SABAH Ekler ekibiyle yemek yedi. Turkuvaz Medya Grubu’nun yeni stüdyolarını ve reji odalarını gezen Sinan Akçıl, “Dünyada birçok medya binası gördüm ama böylesini görmedim. Gurur duyulacak bir kompleks burası” dedi.