Günaydın Sohbetleri | Sinan Akçıl & Burcu Kıratlı

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, GÜNAYDIN ve SABAH Ekler ekibiyle yemek yedi. Turkuvaz Medya Grubu’nun yeni stüdyolarını ve reji odalarını gezen Sinan Akçıl, “Dünyada birçok medya binası gördüm ama böylesini görmedim. Gurur duyulacak bir kompleks burası” dedi.