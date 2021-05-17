Güncel koronavirüs verileri açıklandı! İşte 17 Mayıs bugünkü Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları son durum | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını son dönemlerde artışa geçmiş ve vaka sayıları rekor seviyelere çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını bildirirken, kararın ardından vaka sayıları kademeli olarak düşüşe geçti ve aylar sonra en düşük seviyelerini gördü. Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...