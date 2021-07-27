Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video
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Güngören'de balkonunda derin çatlaklar oluşan ve demir direkle desteklenen bina, önlem amaçlı boşaltıldı. Apartman sakinleri, belediye tarafından otellere yerleştirildi.