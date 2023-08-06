Video Haber Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi | Video
Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi | Video

Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi | Video

06.08.2023 | 00:01

Gürcistan’ın Şovi kasabasında etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 17’ye yükseldi.

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