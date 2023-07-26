Video Haber Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar | Video
Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar | Video

Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar | Video

26.07.2023 | 18:57

Hakkari Yeniköprü-Yüksekova yolundaki eden T-1 Tüneli’nde ilk ışığın görülmesinin ardından Van-Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de ilk ışıklar görünüyor. Tünellerde ciddi bir aşama kaydedildiğini ve bölgede büyük bir rahatlamaya sağlayacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tünellerdeki son durumu A Haber’e anlattı.

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