Güzeldere Tüneli’nde ışık göründü: ‘32 virajlar’ tarih oluyor! Bakan Uraloğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar | Video

Hakkari Yeniköprü-Yüksekova yolundaki eden T-1 Tüneli’nde ilk ışığın görülmesinin ardından Van-Hakkari kara yolunda "32 virajlar" olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de ilk ışıklar görünüyor. Tünellerde ciddi bir aşama kaydedildiğini ve bölgede büyük bir rahatlamaya sağlayacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tünellerdeki son durumu A Haber’e anlattı.