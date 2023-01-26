Video Haber Hain elebaşının pankartını asan şüpheli tutuklandı | Video
Hain elebaşının pankartını asan şüpheli tutuklandı | Video

Hain elebaşının pankartını asan şüpheli tutuklandı | Video

26.01.2023 | 14:52

İstanbul’da bebek katili bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın pankartını asan İ.T. yakalandı ve tutuklandı.

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İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde bir noktaya üzerinde bebek katili bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silüetinin bulunduğu ve üzerinde "Öcalan barışın teminatıdır" yazılı pankart asılması üzerine inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; söz konusu pankartı bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde "Gençlik Yapılanması" içerisinde faaliyetler yürüten İ.T. ve F.A.'nın astığını tespit etti. Bahçelievler İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alınan iki kişiden 18 yaşından küçük olan F.A. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen İ.T. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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