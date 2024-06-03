Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı | Video

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı. Belediye binasında polis tarafından arama yapılırken, Valilik tarafından kentte 10 günlük yürüyüş ve gösteri yasağı kararı alındı. İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını, Hakkari Valisi Ali Çelik'in, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.