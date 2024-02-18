Video Haber Hakkari’de kar yağışı hayatın olumsuz etkiledi
Hakkari’de kar yağışı hayatın olumsuz etkiledi

Hakkari’de kar yağışı hayatın olumsuz etkiledi

18.02.2024 | 18:41

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

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