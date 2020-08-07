Video Haber Hakkari'de şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video

Hakkari'de şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video

Hakkari'de şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video
07.08.2020 | 07:47

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hakkari'de şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video 01:19
Hakkari'de şehit polislerin adının verildiği operasyonda 81.8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video 07.08.2020 | 07:47
CHP'li Başkanın tartaklattığı kadın gazeteci konuştu | Video 05:26
CHP'li Başkanın tartaklattığı kadın gazeteci konuştu | Video 07.08.2020 | 00:13
CHP’li Başkan kadın gazeteciyi tartaklattı | Video 03:16
CHP’li Başkan kadın gazeteciyi tartaklattı | Video 07.08.2020 | 00:05
Yine BBC Türkçe, yine provokasyon | Video 02:21
Yine BBC Türkçe, yine provokasyon | Video 06.08.2020 | 23:19
İngiliz televizyonundan Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü | Video 04:26
İngiliz televizyonundan Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü | Video 06.08.2020 | 23:00
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek | Video 05:25
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek" | Video 06.08.2020 | 21:44
Son dakika! 6 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. 1153 yeni vaka! | Video 02:59
Son dakika! 6 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı. 1153 yeni vaka! | Video 06.08.2020 | 20:50
Son dakika! Mısır ile Yunanistan'ın sınır anlaşması ne anlama geliyor? 02:43
Son dakika! Mısır ile Yunanistan'ın sınır anlaşması ne anlama geliyor? 06.08.2020 | 19:14
Son dakika! Türkiye'den Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki: Yok hükmündedir | Video 02:53
Son dakika! Türkiye'den Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya tepki: "Yok hükmündedir" | Video 06.08.2020 | 19:13
SPK Başkanı'ndan yatırımcılara önemli uyarı | Video 01:21
SPK Başkanı'ndan yatırımcılara önemli uyarı | Video 06.08.2020 | 16:49
Güneş yüzeyinde bilim insanlarını endişelendiren fenomen ışıma! Mevsimler üzerinde nasıl etkisi olacak? | Video 01:11
Güneş yüzeyinde bilim insanlarını endişelendiren fenomen ışıma! Mevsimler üzerinde nasıl etkisi olacak? | Video 06.08.2020 | 16:25
Çeşme'de Ukraynalı modele darp olayında soruşturma devam ediyor! Daria Kyryliuk'u kim darp etti? | Video 01:58
Çeşme'de Ukraynalı modele darp olayında soruşturma devam ediyor! Daria Kyryliuk'u kim darp etti? | Video 06.08.2020 | 16:22
Kalp pili enfeksiyon durumunda hastalar ne yapmalı? | Video 00:53
Kalp pili enfeksiyon durumunda hastalar ne yapmalı? | Video 06.08.2020 | 16:03
LGBT'liler İzmir'de polisin üniformasını yırtıp boğazı sıktı! 16 saldırgan... | Video 00:24
LGBT'liler İzmir'de polisin üniformasını yırtıp boğazı sıktı! 16 saldırgan... | Video 06.08.2020 | 15:21
Son dakika: Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 140'a yükseldi | Video 04:47
Son dakika: Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 140'a yükseldi | Video 06.08.2020 | 15:28
İçişleri Bakanı ve Ankara Emniyet Müdürü’nden pazarda Covid-19 denetimi | Video 05:18
İçişleri Bakanı ve Ankara Emniyet Müdürü’nden pazarda Covid-19 denetimi | Video 06.08.2020 | 15:21
81 ilde Sağlık içi, hepimiz için denetimi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar | Video 02:01
81 ilde "Sağlık içi, hepimiz için" denetimi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar | Video 06.08.2020 | 15:08
Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! Salgına karşı 14 il için yeni planlama yapıldı! | Video 02:29
Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! Salgına karşı 14 il için yeni planlama yapıldı! | Video 06.08.2020 | 15:05
Son Dakika: Beyrut patlamasında kendi ölümünü çeken kadının görüntülerindeki şok sesler olay oldu | Video 02:13
Son Dakika: Beyrut patlamasında kendi ölümünü çeken kadının görüntülerindeki şok sesler olay oldu | Video 06.08.2020 | 12:30
Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:35
Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı | Video 06.08.2020 | 10:33

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, keşif ve gözetleme faaliyetini tamamladıktan sonra Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda kırıma uğrayarak düşen uçakta şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Ayzek'in de kullanıldığı operasyonda durdurulan şüpheli araçta 81 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda 16 Temmuz'da keşif ve gözetleme görevi sırasında düşen uçakta şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında yol kontorolleri yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpek 'Ayzek'in de kullanıldığı operasyonda araçta yapılan detaylı aramada, 56 kilo eroin ile 25 kilo 800 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA