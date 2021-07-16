Halk Ekmek’e yüzde 25 zam | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam | Video 16.07.2021 | 18:51
04:19
Burhanettin Duran | Hangi iki 15 Temmuz? 16.07.2021 | 17:33
02:03
14:02
Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi'nde önemli açıklamalar 16.07.2021 | 16:10
02:21
04:38
Mahmut Övür | ‘Diyarbakır’la olan kavlimizi yenilemeye geldik’ 16.07.2021 | 15:30
04:16
Kerem Alkin | ‘Demokrasi’ ve bağımsız ekonominin zaferi 16.07.2021 | 15:26
02:07
07:03
Yavuz Donat | Günün sorusu 16.07.2021 | 15:23
01:55
01:41
Tunç Soyer’e videolu tepki 16.07.2021 | 15:04
03:49
Sabah Gazetesi Yazarları Afyonkarahisar'da 16.07.2021 | 12:46
07:36
01:54
Son dakika! Başkan Erdoğan KKTC'de müjde açıklayacak | Video 16.07.2021 | 14:19
00:32
Başkan Erdoğan aile kabristanlığını ziyaret etti | Video 16.07.2021 | 13:56
05:18
00:10
01:22
03:22
Engin Ardıç | Şeref meselesi 16.07.2021 | 10:39
00:46
Bakan Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Yi ile görüştü 16.07.2021 | 09:53
İBB yönetimi, Halk Ekmek’e bir kez daha zam yaptı. 2020 yılında getirilen yüzde 33 zammın ardından Halk Ekmek’e 2021’de yüzde 25 zam yapıldı.