HALK TV ‘EYT’ kuyruğunda vatandaştan istediği yanıtı alamadı! | Video

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Halk TV muhabiri Dilan Alp, Unkapanı'nda EYT başvurusu için bekleyen vatandaşlarla yaptığı röportajda beklemediği cevap ile karşılaştı. Uzun kuyruğun oluşması hakkında muhabirin sorusuna cevap veren vatandaş, "Bunca yıldır bekliyoruz biraz daha bekleriz hiç sorun yok. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.