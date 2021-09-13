"Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye suyunun ruhuna dokunmasaydınız" | Video

SABAH’ın ortaya çıkardığı Hamidiye su skandalı İBB Meclisi’nde gündeme geldi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu yaptığı konuşmada, "Hadi partizanlığınızın, yolsuzluğunuzun hesabını millet size sorar. Bari şu güzel suyun ruhuyla oynamayın. Bu bize emanet... Tarihten emanet... Maalesef halkın sağlığını da askıya aldınız" dedi.