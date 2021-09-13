"Halkın sağlığını askıya aldınız! Hamidiye suyunun ruhuna dokunmasaydınız" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
02:17
05:52
Yavuz Donat | Anadolu yollarında 13.09.2021 | 18:26
02:13
Mehmet Barlas | İçi boş spekülasyonlar 13.09.2021 | 17:34
00:55
Bahçelievler’de fabrika yangını | Video 13.09.2021 | 17:24
03:08
Engin Ardıç | Haydi size güle güle 13.09.2021 | 16:47
24:42
01:24
04:35
Başkan Erdoğan Ankara'da. Afetzedelere dev destek | Video 13.09.2021 | 15:26
23:16
00:17
PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 13.09.2021 | 11:19
03:08
05:37
00:26
Evlat nöbeti tutan ailelerden Davutoğlu'na tepki | Video 12.09.2021 | 16:56
05:11
Bakan Özer: "Covid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır" | Video 12.09.2021 | 14:02
01:04
"İmamoğlu'nun Özel Kalemiyim" dedi, otomobili taş yağmuruna tuttu | Video 12.09.2021 | 08:55
04:30
40:32
01:47
05:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu | Video 11.09.2021 | 18:33
SABAH’ın ortaya çıkardığı Hamidiye su skandalı İBB Meclisi’nde gündeme geldi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu yaptığı konuşmada, "Hadi partizanlığınızın, yolsuzluğunuzun hesabını millet size sorar. Bari şu güzel suyun ruhuyla oynamayın. Bu bize emanet... Tarihten emanet... Maalesef halkın sağlığını da askıya aldınız" dedi.