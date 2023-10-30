Hamas görüntüleri yayınladı: İsrailli rehinelerden katil Netanyahu'ya isyan!

İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım politikasını her geçen gün daha da artırıyor. ABD başta olmak üzere Batı vahşet karşısında suspus olmayı tercih ederken, İsrailli rehineleri zalim politikalarının bir aracı haline getiren katil Netanyahu'ya tepkiler de peş peşe geliyor. Son olarak Hamas, İsrailli rehinelerin videosunu yayınladı. Rehineler, Netanyahu'ya ve kurduğu kirli oyunlara isyan etti.