Video Haber Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video

Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video

13.02.2024 | 10:45

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir için hazırlanan projelerini açıkladı.

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