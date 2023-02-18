Video Haber Hareket halindeki tankere arkadan çarpan otomobil takla attı | Video
Hareket halindeki tankere arkadan çarpan otomobil takla attı | Video

Hareket halindeki tankere arkadan çarpan otomobil takla attı | Video

18.02.2023 | 21:57

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tankere arkadan çarpan ticari taksi takla attı. Kaza anı kameralara yansıdı.

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