Video Haber Hasan Hüseyin Ceylan Yeniden Refah Partisi’ni eleştirdi! YRP tabanına seslendi: "Murat Kurum'a oy verin" | Video
Hasan Hüseyin Ceylan Yeniden Refah Partisi’ni eleştirdi! YRP tabanına seslendi:

Hasan Hüseyin Ceylan Yeniden Refah Partisi’ni eleştirdi! YRP tabanına seslendi: "Murat Kurum'a oy verin" | Video

30.03.2024 | 13:30

Refah Partisi'nin 12 yıl MKYK Üyeliği ve Tanıtma Başkanlığını yürüten eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, Yeniden Refah Partisi'ni eleştirdi. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum'un desteklenmesi için çağrıda bulundu. Merhum Necmettin Erbakan'ın meşhur sözünü hatırlattı, "Bugüne kadar dua aldınız, şimdi beddua almayın" dedi..

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