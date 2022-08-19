Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
Engin Ardıç | Ayıptır 19.08.2022 | 16:21
02:56
Haşmet Babaoğlu | Savaş biter mi? 19.08.2022 | 16:11
02:50
Mehmet Barlas | Diplomasi devrede 19.08.2022 | 16:05
04:19
Mahmut Övür | Ağustos anketi 19.08.2022 | 15:57
00:42
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video 19.08.2022 | 12:39
13:12
01:31
05:52
01:02
00:38
04:55
Okan Müderrisoğlu | Dünden bugüne Suriye politikasını anlamak... 18.08.2022 | 14:31
03:05
Mehmet Barlas | Suriye'den sonra İsrail'le normalleşme dönemi 18.08.2022 | 14:27
04:06
Hasan Basri Yalçın | AK Parti 21 yaşında 18.08.2022 | 14:25
03:45
Salih Tuna | Cehalet Üniversitesi'nden mi mezun oldun? 18.08.2022 | 14:22
00:35
Son Dakika: Stat çevresinde rüşvet alışverişi böyle görüntülendi! | Video 18.08.2022 | 12:04
03:12
00:23
00:44
01:09
Haşmet Babaoğlu'nun 19.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...