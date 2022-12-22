Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti | Video

MHRS sistemi üzerinden hastanelere randevu alıp gitmeyenler için harekete geçildi. Randevularını iptal etmeyerek sisteme yük bindirenlere, 15 gün aynı branştan randevu verilmeyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçtiğimiz ay tam 2 milyon 866 bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi." diyerek uyarıda bulunmuştu.