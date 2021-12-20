Hastanede içinde dehşet anları kamerada... Silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden böyle ateşledi | Video

üyükçekmece’de bir mahallede çocukların kavgasına aileler karışınca ortalık karıştı, kavgayı ayırmaya çalışan baba oğul yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen saldırganlar ise bir kadını hastane içinde bacağından vurarak yaralarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.