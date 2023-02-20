Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video
Hatay'da yaşanan 6.4'lük deprem bir çatı katında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda leğende bulunan su sallantı ile döküldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 20.02.2023 | 23:22
02:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 20.02.2023 | 23:04
00:40
İşte Hatay’daki deprem anı | Video 20.02.2023 | 22:24
03:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar | Video 20.02.2023 | 21:54
00:43
Hatay'da yaşanan depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı | Video 20.02.2023 | 21:44
01:06
İşte Hatay'da deprem anları | Video 20.02.2023 | 21:30
04:59
04:25
02:07
00:12
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 20.02.2023 | 20:46
01:07
01:48
02:26
02:00
01:06
06:05
45:32
02:30
21:12
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Hatay'da | Video 20.02.2023 | 15:44