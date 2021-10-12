Video Haber Hatay'da orman yangını söndürüldü | Video
Hatay'da orman yangını söndürüldü | Video

Hatay'da orman yangını söndürüldü | Video

11.10.2021 | 23:42

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Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürdü.

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