Hatay'da teröristlere evini açan CHP'li Mehmet K. adliyeye sevk edildi | Video
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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardında bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı Mehmet K.'nin CHP Kırıkhan ilçesinde kayıtlı üye olduğu öğrenilirken, olaydan sonra partiden ihraç edildiği iddia edildi.